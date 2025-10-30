BIST 10.909
DOLAR 41,98
EURO 48,88
ALTIN 5.396,20
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin en ünlü burger markasıydı! O marka iflasın eşiğinde...

Türkiye'nin en ünlü burger markasıydı! O marka iflasın eşiğinde...

Türk markalarından biri olan ve Enburger markası altında faaliyet gösteren Yesen Burger, yaşadığı ekonomik kriz sonrası konkordato ilan etti.

Abone ol

Türkiye’nin yerli burger markalarından biri olan Yesen Burger, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası konkordato sürecine girdi. “Enburger” markası altında faaliyet gösteren şirket, 3 aylık geçici mühlet aldı.

7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yayımladığı kararda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Enburger Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne konkordato kapsamında 3 aylık geçici mühlet verildiği bildirildi.

Mahkeme, süreci yönetmek üzere 3 konkordato komiserinin atanmasına hükmetti. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre ayrıca, İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince alacaklılara 7 günlük itiraz süresi tanındı. Bu süre içinde alacaklılar, konkordato talebine itiraz ederek şirketin mali yapısına ilişkin delillerini sunabilecek.

250 ÇALIŞANI VE 18 ŞUBESİ VAR

2000’li yılların başında kurulan Yesen Burger, “Bİ YESEN anlarsın” sloganıyla uzun yıllar boyunca yerli burger markaları arasında kendine güçlü bir yer edinmişti. Marmara Bölgesi’nde 18 şubesi bulunan marka, 250 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu.

HER YIL 10 YENİ ŞUBE HEDEFLİYORDU

Yesen Burger, son yıllarda büyüme stratejisi kapsamında her yıl 10 yeni şube açmayı planlıyordu. Ancak artan maliyetler, yüksek kira giderleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, şirketin finansal yapısını zorladı.

Yesen Burger’in konkordato süreci tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edeceği, mahkeme süreci sonucunda şirketin yeniden yapılanma planı sunmasının beklendiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme 3 kez itirafçı olmuştu yeniden tutuklandı
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme 3 kez itirafçı olmuştu yeniden tutuklandı
Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine 3,7 milyon lira çevre cezası uygulandı
Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine 3,7 milyon lira çevre cezası uygulandı
Kevin Durant Alperen Şengü ikilisi sazı eline aldı Rockets fark attı
Kevin Durant Alperen Şengü ikilisi sazı eline aldı Rockets fark attı
Gürsel Tekin yol haritasını açıkladı! Özel'e sitem dolu sözler: Hesaplaşacağız
Gürsel Tekin yol haritasını açıkladı! Özel'e sitem dolu sözler: Hesaplaşacağız
Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
TCL Electronics Türkiye'de üst düzey atama
TCL Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Garanti BBVA'dan yılın 9 ayında 84 milyar 473 milyon 850 bin lira net kar
Garanti BBVA'dan yılın 9 ayında 84 milyar 473 milyon 850 bin lira net kar
Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda
Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda
Altında şoke eden düşüş var! İslam Memiş 'üzülmeyin' diyerek uyardı
Altında şoke eden düşüş var! İslam Memiş 'üzülmeyin' diyerek uyardı
BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı
BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...