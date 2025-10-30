BIST 10.911
Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Sergen Yalçın 9'uncu, Domenico Tedesco ise ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında daha önce 8 derbide görev yaptı. Siyah-beyazlı takım bu derbilerden 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ile oynanan 3 derbide 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda 7 kez ağları havalandırırken, 4 gol yedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın idaresinde Galatasaray ile oynanan müsabakalardan da ikişer galibiyet ve beraberlik, bir mağlubiyetle ayrıldı.

Tedesco, Süper Lig'de ilk derbisine çıkacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Kariyerinde önemli müsabakalarda takımlarını yöneten 40 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'de ilk derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkacak.

İtalyan teknik adam, daha önce görev aldığı Almanya ve Rusya liglerinde takımlarının başında toplamda 13 derbide görev yaptı.

İkisi de sonradan göreve başladı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide kozlarını paylaşacak teknik direktörler Sergen Yalçın ile Domenico Tedesco, sezon başladıktan sonra teknik direktörlük koltuğunu oturdu.

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezona başlarken, konuk Fenerbahçe bir önceki yıl takımı çalıştıran Jose Mourinho'ya güvenerek yola çıktı.

Her iki ekip, Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktörleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın göreve getirilirken, Fenerbahçe Domenico Tedesco'da karar kıldı.

Sergen Yalçın 9, Tedesco 7 lig maçında görev yaptı

Süper Lig'de Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ta 9, Domenico Tedesco da Fenerbahçe'de 7 maçta görev aldı.

Siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın yönetimindeki maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım ise Tedesco idaresindeki müsabakaların 4'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.

