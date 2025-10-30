BIST 10.936
DOLAR 41,98
EURO 48,87
ALTIN 5.350,90
HABER /  EKONOMİ

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Mahinur Özdemir Göktaş, "Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Halkbank aracılığıyla yatırılan ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödemelerine ilişkin bilgilere aynı uygulama üzerinden ulaşabileceklerini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
TCL Electronics Türkiye'de üst düzey atama
TCL Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Garanti BBVA'dan yılın 9 ayında 84 milyar 473 milyon 850 bin lira net kar
Garanti BBVA'dan yılın 9 ayında 84 milyar 473 milyon 850 bin lira net kar
Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda
Bugün başladı: Türkler artık Karadağ'a giderken vize almak zorunda
Altında şoke eden düşüş var! İslam Memiş 'üzülmeyin' diyerek uyardı
Altında şoke eden düşüş var! İslam Memiş 'üzülmeyin' diyerek uyardı
BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı
BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...
OYAK, gelecek vizyonunu Almanya'da paylaştı
OYAK, gelecek vizyonunu Almanya'da paylaştı
Suriye lideri Şara: Türkiye ve 3 ülke ile yeni yatırımları görüşüyoruz
Suriye lideri Şara: Türkiye ve 3 ülke ile yeni yatırımları görüşüyoruz
Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...
Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!