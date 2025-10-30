Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 yıl aradan sonra Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı. Asıl bomba ise nadir elementler anlaşması oldu. Çin dünyanın en büyük nadir element rezervlerine sahip. Türkiye'nin Eskişehir'de tespit edilen nadir elementleri ise Çin'den sonraki en büyük ikinci rezerv alanı.

Abone ol

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ile Busan'da bir araya geldi. Bu görüşme, Trump'ın bu yıl başında yeniden göreve başlamasından sonra iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Çin lideri Şi, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin "dost ve ortak" olması gerektiğini vurguladı. "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" diyen Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin "doğal" olduğunu ancak liderlerin ilişkileri doğru rotada tutma sorumluluğu taşıdığını belirtti.

BÜYÜK ÜLKENİN BÜYÜK LİDERİ

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Şi'yi "büyük bir ülkenin büyük lideri" olarak niteleyerek, iki ülke arasında uzun vadede güçlü bir iş birliği kurulacağına inandığını söyledi:

"Devlet Başkanı Şi ile pek çok konuda uzlaştık, bu görüşmede daha da fazla konuda uzlaşmayı umuyorum. Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum"

GÜMRÜK VERGİLERİ İNDİRİLİYOR

Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ticari gerginliği azaltacak önemli adımlar açıkladı. Trump, Çin'e uygulanan genel gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye indirdiklerini duyurdu. Ayrıca, fentanil ithalatındaki verginin yüzde 10'a çekildiğini ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALDI NADİR ELEMENTLER ABD ve Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardığı duyuruldu. Anlaşmanın her yıl yeniden müzakere edilerek güncelleneceği belirtildi.



İKİNCİ BÜYÜK REZERVE BİZDE

Çin dünyanın en büyük nadir element rezervine sahip. Türkiye ise bu konuda ikinci sıradı. Eskişehir'de keşfedilen nadir element rezervi Trump'ın da dikkatini çekmişti. Trump daha önce bu elementleri çıkarmak istediğini söylemişti.

ABD ve Çin'in çip teknolojileri konusunda Nvidia ile görüşmeler başlatacağı ve Ukrayna meselesinde ortak çalışma planı üzerinde uzlaştığı da bildirildi. Trump, açıklamasında "Bu sadece başlangıç, bir ticaret anlaşması yolda" ifadelerini kullanarak yeni bir dönemin sinyalini verdi.