BIST 10.891
DOLAR 41,99
EURO 48,90
ALTIN 5.360,72
HABER /  DÜNYA

Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...

Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 6 yıl aradan sonra Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Trump gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye düşürüleceğini açıkladı. Asıl bomba ise nadir elementler anlaşması oldu. Çin dünyanın en büyük nadir element rezervlerine sahip. Türkiye'nin Eskişehir'de tespit edilen nadir elementleri ise Çin'den sonraki en büyük ikinci rezerv alanı.

Abone ol

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD Başkanı Donald Trump ile Busan'da bir araya geldi. Bu görüşme, Trump'ın bu yıl başında yeniden göreve başlamasından sonra iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de... - Resim: 0

Çin lideri Şi, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin "dost ve ortak" olması gerektiğini vurguladı. "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor" diyen Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin "doğal" olduğunu ancak liderlerin ilişkileri doğru rotada tutma sorumluluğu taşıdığını belirtti. 

BÜYÜK ÜLKENİN BÜYÜK LİDERİ
ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmede Şi'yi "büyük bir ülkenin büyük lideri" olarak niteleyerek, iki ülke arasında uzun vadede güçlü bir iş birliği kurulacağına inandığını söyledi:

"Devlet Başkanı Şi ile pek çok konuda uzlaştık, bu görüşmede daha da fazla konuda uzlaşmayı umuyorum. Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum"

GÜMRÜK VERGİLERİ İNDİRİLİYOR
Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ticari gerginliği azaltacak önemli adımlar açıkladı. Trump, Çin'e uygulanan genel gümrük vergilerini yüzde 57'den yüzde 47'ye indirdiklerini duyurdu. Ayrıca, fentanil ithalatındaki verginin yüzde 10'a çekildiğini ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

TRUMP İSTEDİĞİNİ ALDI NADİR ELEMENTLER

ABD ve Çin'in nadir toprak elementleri ve kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardığı duyuruldu. Anlaşmanın her yıl yeniden müzakere edilerek güncelleneceği belirtildi. 

İKİNCİ BÜYÜK REZERVE BİZDE
Çin dünyanın en büyük nadir element rezervine sahip. Türkiye ise bu konuda ikinci sıradı. Eskişehir'de keşfedilen nadir element rezervi Trump'ın da dikkatini çekmişti. Trump daha önce bu elementleri çıkarmak istediğini söylemişti. 

ABD ve Çin'in çip teknolojileri konusunda Nvidia ile görüşmeler başlatacağı ve Ukrayna meselesinde ortak çalışma planı üzerinde uzlaştığı da bildirildi. Trump, açıklamasında "Bu sadece başlangıç, bir ticaret anlaşması yolda" ifadelerini kullanarak yeni bir dönemin sinyalini verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Dünyanın en büyük ikinci nadir element rezervi
Foto Galeri Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Dünyanın en büyük ikinci nadir element rezervi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde operasyon: 32 şüpheliye gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde operasyon: 32 şüpheliye gözaltı
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
Motorinden sonra benzine de zam kapıda! Depoları fulleyin, akaryakıtın litresi ne kadar oldu?
Motorinden sonra benzine de zam kapıda! Depoları fulleyin, akaryakıtın litresi ne kadar oldu?
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Büyüme ve enflasyon hedefi...
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Büyüme ve enflasyon hedefi...
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha
Kimse bu kadarını beklemiyordu! ABD'nin ticari ham petrol stoklarında büyük düşüş
Kimse bu kadarını beklemiyordu! ABD'nin ticari ham petrol stoklarında büyük düşüş
SDG, Tışrin Barajı çevresini bombaladı
SDG, Tışrin Barajı çevresini bombaladı
Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda
Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda