SDG, Tışrin Barajı çevresini bombaladı

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin Tışrin Barajı çevresine bombalı saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda 2 Suriye askeri hayatını kaybetti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye devleti arasında 7 Ekim 2025 tarihinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Tışrin Barajı çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: SDG SALDIRDI, 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "SDG, Tışrın Barajı çevresini bomabaladı, saldırıda 2 askerimiz hayatını kaybetti."

PKK/YPG UZANTISI SDG EKİM AYINDA HALEP'E SALDIRMIŞTI

7 Ekim 2025 tarihinde Suriye'nin Halep kentinde, Suriye güvenlik güçleri ile ülkede Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki şiddetli çatışmaların ardından örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

