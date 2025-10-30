BIST 10.891
HABER /  EKONOMİ

Motorinden sonra benzine de zam kapıda! Depoları fulleyin, akaryakıtın litresi ne kadar oldu?

Motorinden sonra benzine de zam geliyor. ABD’nin Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulaması fiyatlarda tarihi bir yükselişi tetiklemiş ve geçtiğimiz günlerde motorine 3 liradan fazla zam gelmişti. Bu kez benzinin fiyatı 1 liradan fazla artacak. Güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya, Ankara'da 54,31 liraya, İzmir'de ise 54,66 liraya yükselmesi bekleniyor.

MOTORİNE 3 LİRADAN FAZLA ZAM

Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alınması akaryakıt fiyatlarına yansımış ve motorine  3 TL 4 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52.34 TL/LT

Motorin: 55.44 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin:55.31 TL/LT

LPG: 27,08 TL

