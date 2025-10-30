BIST 10.891
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak. 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

