Muhittin Böcek 'itirafçı olacak' iddiasını reddetti: 'Başvurum yok'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti. Böcek avukatları aracılığıyla söz konusu iddiayı yalanlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti. Böcek, söz konusu iddiaları yalanladı.

BÖCEK O İDDİALARI YALANLADI

Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını belirtti.

"HERHANGİ BİR MÜRACAATIM OLMAMIŞTIR"

Böcek'in açıklamasında,

"Kıymetli Antalyalılar sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı yapmayı uygun buldum. Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim. Bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas kilo kaybı şeker kalp tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği ciddi. Akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir münasebetim olmamıştır.

Muhittin Böcek 'itirafçı olacak' iddiasını reddetti: 'Başvurum yok' - Resim: 0

NE OLMUŞTU?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber ekranlarında Şamil Tayyar'ın dile getirdiği Rıza Akpolat'ın "Eğer beni desteklemezseniz konuşurum" sözünü hatırlatarak başka bir belediye başkanının da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istediğini söyledi.

"CEZAEVİNDE KALMAK İSTEMİYOR

Atik "Sağlık problemleri var ve cezaevinde kalmak istemiyor. Serbest kalmak istiyor ve bu isteğini savcılara iletmiş. Bana gelen bilgi Muhittin Böcek'in de hem kendisi hem de CHP ile ilgili iddialar konusunda açıklama yapacağı şeklinde." diyerek kulislerdeki iddiayı dile getirdi.

