BIST 10.891
DOLAR 41,99
EURO 48,90
ALTIN 5.360,72
HABER /  POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

Abone ol

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.

Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda, Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan "derhal" nükleer silah testlerine başlama talimatı
Trump'tan "derhal" nükleer silah testlerine başlama talimatı
Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı
Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı
Inter, Serie A'da Fiorentina'yı 3-0 yendi Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı
Inter, Serie A'da Fiorentina'yı 3-0 yendi Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı
Liverpool, Lig Kupası'nda Crystal Palace'a elendi
Liverpool, Lig Kupası'nda Crystal Palace'a elendi
ABD ve Çin liderleri, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi baltalar kuma gömüldü
ABD ve Çin liderleri, Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi baltalar kuma gömüldü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı için üç ezeli rakip karşı karşıya geldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı için üç ezeli rakip karşı karşıya geldi
FED'in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı düştü!
FED'in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı düştü!
Ukrayna lideri Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Ukrayna lideri Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi
Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi
Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı