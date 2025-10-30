BIST 10.891
Trump'tan "derhal" nükleer silah testlerine başlama talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

"Rusya ve Çin arayı kapattı"

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın korkutucu Burevestnik füzesi

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını dün açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın yeni nükleer füze test etmek yerine Ukrayna savaşını sonlandırması gerektiğini söylemişti.

