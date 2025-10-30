BIST 10.891
DOLAR 41,99
EURO 48,90
ALTIN 5.360,72
Arda Turan'ın takımından kötü haber! 3. mağlubiyet vedayı getirdi...

Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda son 16 turunda havlu attı. Arda Turan son 5 maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Ukrayna Kupası son 16 turunda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Arda Turan Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaştı.
 
Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI AMA

48. dakikada öne geçen Donetsk ilk yarıyı önde kapatsa da 72 ve 79'da arka arkaya yediği gollerle mağlubiyetten kurtulamadı. 
 
Dinamo Kiev'e galibiyeti getiren golleri Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero kaydetti. Shakhtar'ın tek golü Luca Meirelles'ten geldi.

