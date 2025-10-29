FED'in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı düştü!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi, ons altın fiyatlarını yüzde 0.9 aşağı çekti.

Gün içerisinde kısa süreliğine yüzde 2 değer kazanarak 4 bin doların üzerine çıkan değerli metal, FED kararının ardından yönünü aşağı çevirdi.

Altın yüzde 0.9 değer kaybederek ons başına 3 bin 915.23 dolar seviyesine indi. Powell’ın Aralık ayında faiz indiriminin 'muhtemel olmadığını' belirtmesi de düşüşte etkili oldu.

20 Ekim 2023’te altın ons başına 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak son haftalarda görülen zayıflama eğilimi, Powell’ın açıklamalarıyla yeniden hız kazandı.