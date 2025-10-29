BIST 10.871
Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi

Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi

Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda bir dönem ekonomi alanında ülkenin tepesinde bulunan iki isim olan mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya gelirken ikilinin samimi sohbeti objektiflere yansıdı.

Cumhuriyetin 102. yılı büyük bir çoşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Özel Programı düzenlendi.

Programa ilk kez davet edilen DEVA Partisi lideri Ali Babacan davete icabet ederek resepsiyona katıldı.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Birlikte görev aldıkları AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar ekonomiyi yöneten iki isim Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek, resepsiyonda bir araya geldi.

İkilinin ekonomi üzerine bir sohbet gerçekleştirdiği belirtilirken o anlar objektiflere yansıdı. 

2009-2015 YILLARI ARASINDA BERABER ÇALIŞTILAR

Ali Babacan ile Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde birlikte görev yaptığı dönem, 2009 yılındaki kabine değişikliğiyle başladı.

Babacan, bu dönemde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilirken, Şimşek Maliye Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Böylece Türkiye ekonomisinin yönü, 2009’dan 2015’e kadar iki technokrat isim tarafından belirlendi.

İKİLİNİN EKONOMİ ALANINDAKİ PERFORMANSI

Küresel krizin ardından göreve gelen ikili, ekonomiyi hızla toparlamayı başardı.

2010 ve 2011’de büyüme oranları yüzde 8’in üzerine çıktı, enflasyon tek hanelerde seyretti, kamu maliyesi disiplinli bir şekilde yönetildi.

Bu dönemde, enflasyon tek haneli seviyelerde seyretti ve kamu maliyesinde disiplin korundu.

