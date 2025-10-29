BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,69
ALTIN 5.310,99
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum."

Devletin tüm kurumlarının ilk andan itibaren büyük gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!
İspanya, HÜRJET'in satın alımını onayladı
İspanya, HÜRJET'in satın alımını onayladı
THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama
THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama