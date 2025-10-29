Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" sahiplerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, "Bilim ve Kültür" dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ'ın, "Müzik" dalında besteci Yalçın Tura'nın, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.