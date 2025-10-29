BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,69
ALTIN 5.310,99
HABER /  DÜNYA

Ukrayna lideri Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Ukrayna lideri Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkçe paylaşım yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutladı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı mesajı. Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

"DOST TÜRK HALKINA REFAH VE MUTLULUK DİLİYORUZ"

Türkiye'nin uzun bir yol kat ettiğini ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda olduğunu belirten Zelensky, "Türkiye'nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına ise refah ve mutluluk diliyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi
Mehmet Şimşek ile Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi
Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
ABD Merkez Bankası faiz düşürdü
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı
Louvre Müzesi'nde çalınan eserler henüz bulunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" sahiplerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!