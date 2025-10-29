Ukrayna lideri Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkçe paylaşım yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den Cumhuriyet Bayramı mesajı. Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve dost Türk halkını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Türkiye ile dostane ve samimi ilişkilerimize ve Karadeniz bölgesinin güvenliği için yürüttüğümüz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğiniz, kilit konulardaki ilkeli tutumunuz ve kalıcı barışın tesisi için gösterdiğiniz çabalardan dolayı müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

"DOST TÜRK HALKINA REFAH VE MUTLULUK DİLİYORUZ"

Türkiye'nin uzun bir yol kat ettiğini ve bugün uluslararası ilişkilerde önde gelen ülkelerden biri konumunda olduğunu belirten Zelensky, "Türkiye'nin başarısının daim olmasını, dost Türk halkına ise refah ve mutluluk diliyoruz" dedi.