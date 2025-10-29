BIST 10.871
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katılan ve katılmayan liderler dikkat çekti. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti resepsiyona katılmazken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyondaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Cumhuriyet Bayramının 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Külliye'deki resepsiyonda da bir araya geldi.

KATILMAYAN PARTİLER DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen töreni protesto eden CHP akşam saatlerindeki resepsiyona katılmama kararı aldı. Öte yandan İYİ Parti ve DEM Parti'de resepsiyona katılmadı.

TÜM GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ RESEPSİYONA İKİSİ DE GELDİ

CHP, İYİ Parti ve DEM Parti resepsiyona katılmazken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona ayrıca DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı.

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

