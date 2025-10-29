Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres'e takdim edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri paylaştı.

Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün, resim alanında Yalçın Gökçebağ, müzik alanında Yalçın Tura, arkeoloji alanında Fahri Işık, fotoğraf alanında ise Ali Jadallah'a ödüllerini tevcih edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödül sahiplerimizi tebrik ediyor, Türkiye'nin kültür sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerleri katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

GUTERRES'E ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edeceklerini belirterek, "Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.