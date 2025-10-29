BIST 10.871
DOLAR 41,93
EURO 48,84
ALTIN 5.391,68
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye'den Guterres'e Barış Ödülü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres'e takdim edeceklerini belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri paylaştı.

Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğün, resim alanında Yalçın Gökçebağ, müzik alanında Yalçın Tura, arkeoloji alanında Fahri Işık, fotoğraf alanında ise Ali Jadallah'a ödüllerini tevcih edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödül sahiplerimizi tebrik ediyor, Türkiye'nin kültür sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerleri katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

GUTERRES'E ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim edeceklerini belirterek, "Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözler oraya çevrilmişti: Davutoğlu ve Babacan da geldi
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti kimseye boyun eğmez
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
UEFA, Zorbay Küçük için devreye giriyor
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!
İsrail'in katliamında ağır bilanço! En az 100 şehit!
İspanya, HÜRJET'in satın alımını onayladı
İspanya, HÜRJET'in satın alımını onayladı
THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama
THY'den Karadağ seferlerinde vize uygulanması hakkında açıklama
AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı
AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Nvidia'nın piyasa değeri 5 trilyon doları aştı
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...
Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...