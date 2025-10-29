BIST 10.871
Victor Osimhen İspanyol kulübünün transfer listesinde

Barcelona Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nden Gabriel Sans, Victor Osimhen'in İspanyol kulübünün transfer listesinde olduğunu söyledi.

Barcelona forvet belirsizliği oluşması üzerine gündemini transfere çevirdi. İspanyol devinin, Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'i takip ettiği bildirildi. 

"NASIL DÖNER BİLMİYORUM"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Sans, ''Barcelona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor." dedi.  

"OSİMHEN, BARCELONA'NIN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

Sans, Galatasaray'ın yıldızı hakkında; "Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşa oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barcelona onu çok yakından takip ediyor.'' ifadelerini kullandı. 

"KENAN YILDIZ DA TRANSFER LİSTESİNDE"

Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sans, ''Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor.'' şeklinde konuştu. 

