Dünyanın gözü bu görüşmede: Trump-Şi zirvesi yarın gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’de yapılacak zirvede 6 yıl sonra bir araya gelmesi beklenirken küresel piyasalar görüşmeden çıkacak sonuçlara odaklandı.

Herkesin beklediği görüşmeye saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yarın Güney Kore’nin Busan kentinde yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. 

6 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞECEKLER

İki lider, 2019’da Osaka’daki G20 Zirvesi’nden bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek.

Tarifelerin sürelerinin 10 Kasım’da dolması nedeniyle, Güney Kore’deki görüşmenin büyük önem taşıdığı belirtiliyor. 

ÇİN TARAFI GÖRÜŞMEDEN UMUTLU

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump ve Şi Cinping'in 30 Ekim'de Güney Kore'de yapacakları görüşme öncesinde Washington yönetimine, farklılıkları baskı değil diyalog yoluyla çözme çağrısında yaptı. 

Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Guo Ciakun,  yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı diplomasisi, Çin-ABD ilişkilerinde stratejik rehberlik açısından vazgeçilmez bir öneme sahip" dedi. 

"HERKES İÇİN ADİL BİR SONUÇ"

Trump, Şi ile görüşeceği mesajını daha önce açıklamış ancak iki ülke arasındaki gümrük vergileri savaşı zaman zaman yapılan planlamaları aksatmıştı.

Trump, görüşme için ayrıca "Herkes için adil bir sonuç çıkmasını bekliyorum" demişti.

TİCARET VE TEKNOLOJİ GERİLİMİ GÜNDEMDE

Son dönemde ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Washington’un artırdığı gümrük tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarla gerilirken; Pekin, küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış durumda.

