Fenerbahçe'nin eski yıldızı için üç ezeli rakip karşı karşıya geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae'yi, Inter, Juventus ve Milan istiyor. Daha önce İtalya'da Napoli forması giyen Kim Min-jae, ezeli rakiplerin odağına girdi.

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve kariyerine Almanya devi Bayern Münih'te devam eden Güney Koreli stoper Kim Min-jae hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. 

SERİE A DEVLERİ TRANSFER YARIŞINA GİRDİ

Christian Falk'ın verdiği bilgilere göre, sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 28 yaşındaki başarılı savunmacı için İtalya Serie A'nın dev kulüpleri şimdiden transfer hazırlığına girdi. 

Kim Min-jae transferinde en ısrarcı kulüp olarak milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter öne çıkıyor. 

Inter'in bu transferi gerçekleştirmek için oldukça kararlı olduğu ve Bayern Münih ile temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı. Inter'in yanı sıra, Serie A'nın diğer iki köklü kulübü Juventus ve Milan'ın da savunma hatlarını Güney Koreli futbolcu ile güçlendirmek istediği belirtiliyor.

NAPOLİ'NİN ŞAMPİYON KADROSUNDA YER ALDI

Kim Min-jae, İtalya futboluna yabancı değil. 2022/23 sezonunda Napoli ile yaşadığı destansı şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan stoper, bu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 

BU SEZON 9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 9 maça çıkan ve 426 dakika sahada kalan Kim Min-jae, 1 asistlik performans sergiledi.

İtalyan kulüplerinin onu yeniden Serie A'ya döndürme çabası, oyuncunun İtalya Ligi'ndeki etkileyici izinden kaynaklanıyor.

