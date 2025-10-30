BIST 10.891
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!

Fenerbahçe'de yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için af kararı bekleniyordu ancak bir türlü çıkmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki futbolcunun kadro dışı durumunun devam etmesini istedi. Oyuncuların ise menajerleriyle, yeni takım arayışına başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Domenico Tedesco, geçtiğimiz günlerde iki futbolcunun durumu için özel bir görüşme yaptı. Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kararının devam etmesi gerektiğini belirterek, "disiplinin bozulmaması adına affedilmelerini doğru bulmadığını" ifade etti.

20 GÜNDÜR TAKIMDAN AYRILAR

İrfan Can Kahveci, Samsunspor maçında takım arkadaşı Archie Brown ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Cenk Tosun ise aynı maçta yedek kalmasına gösterdiği tepki sonrası teknik heyet tarafından disipline gönderildi. Yaklaşık 20 gündür kadro dışında olan iki futbolcu, takımla idmanlara çıkamıyor.

TAKIM ARAYIŞINA BAŞLADILAR

Af kararı çıkmaması üzerine hem İrfan Can hem de Cenk Tosun'un menajerleriyle yeni kulüp görüşmelerine başladığı öğrenildi. İki futbolcunun da devre arasında takımdan ayrılma fikrine sıcak baktıkları belirtiliyor.

İSTATİSTİKLER VE SON DURUM

İrfan Can Kahveci: Bu sezon 12 maçta forma giydi, gol veya asist katkısı yapamadı. Cenk Tosun: 7 maçta oynadı, 1 asist üretti. Her iki futbolcu da şu anda Fenerbahçe'nin U17 takımıyla antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenmanlarda, altyapı antrenörü Tayfun Seven'in gözetiminde çalışıyorlar.

YÖNETİMDE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Fenerbahçe yönetiminin şu aşamada iki oyuncuya ilişkin geri adım atmayı düşünmediği, Tedesco'nun "disiplin çizgisi" vurgusuna tam destek verdiği öğrenildi. Bu nedenle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ocak ayında kulüpten ayrılmaları yüksek ihtimal olarak görülüyor.

