HABER /  SAĞLIK

Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...

Beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu ortaya çıkan inme, yetişkinlerde ölüme ve kalıcı sorunlara yol açan en yaygın hastalıkların başında geliyor. Dünya İnme Günü’nde önemli uyarılarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elmir Khanmammadov, “İnme her ne kadar ileri yaş hastalığı olarak bilinse de artık gençlerde de sık görülüyor. Erken müdahale, hastanın hayatını kurtarabilir” dedi.

Her yıl binlerce insanın yaşamını etkileyen inme, artık sadece yaşlıların değil gençlerin de karşı karşıya kaldığı ciddi bir sağlık tehdidine dönüştü. Dünya İnme Günü’nde inmeye tüm yönleriyle ele alan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elmir Khanmammadov, “İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamalıyız. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla risk büyük ölçüde azaltılabilir” ifadelerini kullandı.

TIKANMA VEYA KANAMA SONUCU GELİŞİYOR

İnmenin iki ana grupta incelendiğini ifade ederek Dr. Khanmammadov, “Beyin damarlarının tıkanması nedeniyle oluşan inmeler tıkayıcı inme, damar yırtılması sonucu oluşanlar ise kanamalı inme olarak tanımlanır. Her iki durumda da beyin dokusu oksijensiz kalır ve geri dönüşü olmayan hasarlar gelişebilir” dedi.

ANİ KONUŞMA VE GÖRME BOZUKLUKLARI

İnmenin belirtilerine değinen Dr. Khanmammadov, “Ani gelişen konuşma bozuklukları, görme kaybı, kol veya bacakta güçsüzlük, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı en önemli uyarı işaretleridir. Bu belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.

İLK 24 SAAT TEDAVİ İÇİN ÇOK KRİTİK

Erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Khanmammadov, “İnme hastaları ilk 24 saat içinde uygun sağlık kuruluşuna ulaştırılırsa, damar tıkanıklığına neden olan pıhtı ya ilaçla eritilebilir ya da anjiyo yoluyla mekanik olarak çıkarılabilir. Bu erken müdahaleler hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde artırır” ifadelerini kullandı.

KORUNMAK MÜMKÜN: HAREKET EDİN, SİGARADAN UZAK DURUN

İnmeden korunmanın temel yollarına da değinen Dr. Khanmammadov, “Sigara içilmemesi, fazla kilolardan kurtulmak, hareketsiz yaşam tarzından uzak durmak, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların kontrol altına alınması gerekir. Bu önlemlerle inme riski büyük oranda azaltılabilir. İnme belirtilerini tanımak, zamanında müdahale etmek kadar önemli. Dünya İnme Günü’nde toplumun bu konuda bilinçlenmesi, hem erken tanı hem de önleme açısından büyük bir fark yaratacaktır” şeklinde konuştu.

 

