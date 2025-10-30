BIST 10.891
DOLAR 41,99
EURO 48,90
ALTIN 5.360,72
HABER /  DÜNYA

BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı

BM Raportörü, Myanmar'a yönelik azalan uluslararası desteğin canlandırılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, uluslararası toplumun Myanmar'daki insani krize karşı eylemsiz kaldığını ve desteğin giderek azaldığını belirterek gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Abone ol

Andrews, sosyal, insani ve kültürel meseleleri ele alan BM 3. Komitenin toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4 yıldan fazla süredir askeri yönetim altındaki Myanmar'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'daki durumun, Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana her yıl katlanarak kötüleştiğini vurgulayan Andrews, ülkede yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, 16 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Andrews, bu yılın ikinci çeyreğinin "sivillere yönelik hava saldırılarının en çok görüldüğü" üç aylık dönem olarak kayda geçtiğini aktararak Arakan eyaletindeki ailelerin yarısından fazlasının temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösteren raporları hatırlattı.

Myanmar'daki "görünmez kriz" karşısında uluslararası desteğin azaldığını ifade eden Andrews, "Birleşmiş Milletler üyelerine, gereken adımı atmaları ve şimdiye kadar yerine getirmedikleri eylemleri uygulamaya koymaları için yalvarıyorum." dedi.

Andrews, askeri yönetimin 4 yılın ardından ilk kez aralıkta yapmayı planladığı genel seçimlerin ise "özgür" ve "adil" olmayacağını söyledi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 binden fazla kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti de "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...
Her yaşta görülebiliyor! İnmeden korunmak mümkün...
OYAK, gelecek vizyonunu Almanya'da paylaştı
OYAK, gelecek vizyonunu Almanya'da paylaştı
Suriye lideri Şara: Türkiye ve 3 ülke ile yeni yatırımları görüşüyoruz
Suriye lideri Şara: Türkiye ve 3 ülke ile yeni yatırımları görüşüyoruz
Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...
Dünya bu anlaşmayı konuşuyor! Trump'ın asıl derdi nadir elementlermiş bizdekini de...
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Lexus yeni vizyonunu 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda sergiledi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci hakkında bomba gelişme!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde operasyon: 32 şüpheliye gözaltı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde operasyon: 32 şüpheliye gözaltı
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak
Motorinden sonra benzine de zam kapıda! Depoları fulleyin, akaryakıtın litresi ne kadar oldu?
Motorinden sonra benzine de zam kapıda! Depoları fulleyin, akaryakıtın litresi ne kadar oldu?
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı
Süper Lig'de derbi haftası! İşte maç programı
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!
CHP'yi sallayan itirafçılık iddiası: Muhittin Böcek konuşacak!