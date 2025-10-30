BIST 10.848
Burdur Gölü kuruyor! Son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti

Göller Yöresi'nde yer alan Burdur Gölü'nün, iklim değişikliği ve yoğun su kullanımı gibi nedenlerle son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybettiği belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenen Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı kapsamında uzmanlar gölü inceledi, yaşanan kurumaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Koşun, iklimsel verilerin, insan etkisiyle yapılan tahribatların, gölü besleyen derelerin önünün kesilmesinin ve kontrolsüz sondajların, su seviyesinin düşmesindeki etkenler olduğunu belirtti.

Burdur, Yarışlı ve Salda göllerinin jeolojik olarak birbirine bağlı olduğunu, Burdur Gölü'ndeki tahribatın bölgedeki diğer gölleri de dolaylı olarak etkilediğini vurgulayan Koşun, "Gölün son 50 yılına baktığımızda su seviyesinde yaklaşık 20 metre düşüş var. Su alanına baktığımızda yine son 50 yılda büyük oranda küçülme yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Salda Gölü Bilim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İskender Gülle ise sadece Burdur Gölü'nün değil, Beyşehir, Eğirdir ve Salda göllerinin de iklim krizinden etkilenmeye aday göller arasında olduğuna dikkati çekti.

Bütün göllerin kritik noktada olduğunu ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Burdur'da 1960'lı yıllarda 14 sulak alanın adı geçiyor. Sulak alanların birçoğu 2000'li yıllarda baktığımızda yoğun su kullanımı ve tarım alanı açmak için kurutulmuş. 2000'li yıllardan sonra bilinçli kurutma alanı olmamakla beraber dolaylı yoldan hem yoğun su kullanımı ve 2018'de hissetmeye başladığımız iklim değişikliğinin etkileriyle beraber bu göller risk altında. Ölçümlere baktığımızda Burdur Gölü son 50 yıldaki hacim ve alanının yaklaşık yarısını kaybetti."

