FETÖ üyeliğinden yargılanan eski hakim Akyıldız'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının mahkemeye mazeret dilekçesi sunduğunu belirterek, savunma için Akyıldız'a söz verdi.

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen Akyıldız, uzun süredir tutuklu olduğunu, tutukluluğunun cezaya dönüştüğünü söyledi. Akyıldız, banka hesapları üzerindeki blokenin de kaldırılmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar edip, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Akyıldız'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı belirtiliyor.

Şüphelinin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu yer alıyor.

İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra devletin yargı erkinin en önemli kurumlarından olan HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülüyor.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.