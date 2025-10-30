İtalya'da Sayıştay, hükümetin Messina Boğazı Köprüsü projesini durdurdu

İtalya'da Sayıştay, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin bir süredir yapmak istediği Sicilya adasını anakaraya bağlayacak olan Messina Boğazı Köprüsü projesine yönelik mali planı reddederken hükümet, bu karara tepki gösterdi.

Abone ol

Ülkede mali alanlarda kontrol, denetim ve yargı yetkisine sahip Sayıştay, Meloni hükümetinin, Messina Boğazı'na yapmayı hedeflediği 13,5 milyar avroluk köprü projesinin mali planını onaylamayı reddetti.

Sayıştayın kısa bir açıklamayla dün duyurduğu ve gerekçelerini daha sonra açıklayacağı karara yönelik basında çıkan haberlerde hükümetin, projenin finansmanına ilişkin ikna edici çözümler sunamamış olabileceği ifade edildi.

Hükümet, Sayıştay kararı üzerine bugün acil olarak toplandı

Sayıştayın dün akşam duyurduğu karara, Başbakan Meloni ve köprünün yapımını en çok savunan isim olan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini sert tepki gösterdi.

Başbakan Meloni, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sayıştaya tepki göstererek "Hükümet ve Parlamento’nun karar alma yetkisine yönelik bir başka yargısal müdahale örneğidir." ifadesini kullandı.

Salvini de X platformundaki hesabından, Sayıştayın kararının teknik değil, "siyasi" olduğunu savunarak, projeyi hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada, Başbakan Meloni’nin çağrısıyla Messina Boğazı Köprüsü projesiyle ilgili Sayıştay kararını görüşmek üzere bakanlar ve başbakan yardımcıları bu sabah acil olarak toplandı.

İtalya Başbakanlığından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay’ın projeyi reddine ilişkin gerekçeli kararın bekleneceği belirtilerek "Belgenin içeriği ayrıntılı biçimde incelendikten sonra, Hükümet mevcut mevzuatta öngörülen tüm araçları kullanarak her bir değerlendirmeye noktası noktasına karşılık verecektir. Hükümet tarafından tam olarak paylaşılan hedef ise projenin hayata geçirilmesi konusunda devam etmektir." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da yapımı uzun yıllardır gündemde olan proje

İtalya'da ilk olarak 1950'li yılların başında gündeme gelen Messina Boğazı Köprüsü, birçok kez projelendirilmesine karşın, çoğu kez finansman sıkıntısı nedeniyle inşaat safhasına geçememişti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, ağustos ayında nihai onay verdiği proje kapsamında toplam uzunluğu 3,6 kilometreyi bulan asma köprünün inşa edilmesi planlanıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, projenin nihai onay almasının ardından 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "(Messina Boğazı Köprüsü) Dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsü olacak. Bu alanda şu anda Türkiye'deki köprü (Çanakkale 1915 Köprüsü) ilk sırada bulunuyor, sonra Japonya'daki, sonra da Çin'deki köprü geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni hükümetinin 13,5 milyar avroya mal olması beklenen köprüyü "stratejik güvenlik altyapı projesi" olarak sunup NATO üyelerinin Lahey Zirvesi'nde kabul ettiği savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdü çerçevesinde göstereceği iddiaları yaz aylarında basında yer almış ancak ABD'den buna itiraz gelmişti.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, eylül ayında Bloomberg'e verdiği röportajda, yüzde 5'in "stratejik askeri değeri olmayan köprüler" için yapılan harcamaları kapsamaması gerektiğini ifade etmişti.