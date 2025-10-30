BIST 10.847
Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz

Ahmet Minguzzi cinayeti: İki sanık için beraat kararına itiraz

İstinaf başvurusunda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi davasında beraat eden iki sanığın, asli failleri cesaretlendirdikleri ve maktulün direnme gücünü zayıflattıkları belirtildi. Savcılık, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak kaldırılmasını talep etti.

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan beraat eden A.Ö. ve M.A.D. hakkındaki istinaf başvurusunun gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık, sanıkların “asli failleri cesaretlendirdikleri” ve “maktulün direnme gücünü zayıflattıkları” gerekçesiyle beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek hükmün kaldırılmasını talep etti.

“SUÇ İŞLEME İRADESİNİ GÜÇLENDİRDİLER”

İstinaf dilekçesinde, sanıkların olayın her aşamasında aktif biçimde yer aldığı vurgulandı. Savcılık, A.Ö. ve M.A.D.’nin, diğer sanıklar B.B. ve U.B.’nin suç işleme kararını pekiştirdiklerini, olaya müdahale etmedikleri gibi eylemi kolaylaştırdıklarını ifade etti. Dilekçede, “Sanıkların maktulün karşısında kalabalık bir grup oluşturdukları, onun direnme iradesini zayıflattıkları ve her türlü kuşkudan uzak biçimde suçun işlenmesine katkı sağladıkları” belirtildi.

