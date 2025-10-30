BIST 10.848
Tesla sahibi "Selamlarımı da ilet" dedi! Ticaret Bakanlığı selamı aldı cezayı da kesti

Tesla aracını 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkaran Mustafa Ç., kendisine ulaşan bir alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını söyleyip 280 bin lira daha para istedi. Alıcı Mustafa Ç.'ye durumu şikayet ettiğini yazdı. Mustafa Ç. ise alıcıya 'Selamları mı da ilet' yazarak meydan okudu. Ticaret Bakanlığı devreye girerek satıcıya Mustafa Ç.'ye 279 bin 375 TL idari para cezası verdi.

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını satışa çıkaran vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezası kesildi.

Mustafa Ç. adlı kişi, internette 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu söyledi.

Alıcı ise satıcı Mustaf Ç'yi şikayet ettiğini ve ceza alacağını söyledi. Ancak bu mesajı ciddiye almayan satıcı "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" mesajını gönderdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla söz konusu ilanda güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığının tespit edildiğini ve ilan için 279 bin 375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaplan şu ifadeleri kullandı:

"Ve Aleykümselam….

Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır."

