Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Wuxi kentinde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenen milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Merve Dinçel Kavurat, 2023 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Ömer Furkan Körpe elendi

Milli sporcu Ömer Furkan Körpe, organizasyonda 4. turda elendi.

Erkekler 74 kiloda mücadele eden Ömer Furkan Körpe, ikinci turda San Marino'dan Stefano Crescentini'yi, üçüncü turda da Yunanistan'dan Charalampos Flouskounis'i yenerek dördüncü tura yükseldi. Bu turda Kazakistan'dan Yergesh Bekassyl'i geçemeyen milli sporcu, şampiyonaya veda etti.

