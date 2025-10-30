BIST 10.878
DOLAR 41,98
EURO 48,70
ALTIN 5.371,98
HABER /  SPOR

TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"

TFF'den çok sert açıklama: "Bu bir hesaplaşmadır"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündemi sarsan bahis skandalıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu "Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında TFF Yönetim Kurulu olarak göreve başladıkları günden bu yana Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediklerini ve bu anlayıştan asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir. Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir." ifadelerini kullandı.

"Hakemlik, onur mesleğidir bu onuru kirleten kim olursa olsun"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum; futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır." sözleriyle devam ettiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır. Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim.

"Bu, bir hesaplaşmadır asla geri adım atmayacağız"

Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır; adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız."

Futbol paydaşlarından gelen açıklamaları dikkatle takip ettiklerini aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Bir dönüm noktası olarak kabul edin"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin. Türk futbolunu hepimizin özlediği ve hak ettiği seviyeye taşımak amacıyla, tüm futbol camiamızın birliğini, dayanışmasını ve kararlı desteklerini bekliyor; birlikte daha güçlü, daha adil ve daha temiz bir futbol geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz."

İlgili Haberler
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu: Hiçbir bahis sitesine üye olmadım Hakem Zorbay Küçük bahisçi çıktı! Erman Toroğlu ve Emre Bol'dan olay yaratan açıklamalar TFF Başkanı'nın 'bahisçi hakemler' açıklaması olay oldu! Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na telefon TFF'yi sallayan ifşalar! İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan hakemleri açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sındırgı depremi sonrası mucize oldu! Meğer 20 yıl önce...
Foto Galeri Sındırgı depremi sonrası mucize oldu! Meğer 20 yıl önce... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
Eski Başbakan Mesut Yılmaz kabri başında anıldı
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
THY, Bank of China'dan 5 yıl vadeli, 2,9 milyar yuan finansman
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
"Aile Yılı" ilan edilmişti! Özel indirimden tren seferlerinde tam 2226 bin 182 kişi faydalandı...
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı