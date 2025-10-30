Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da

Konut değerleme platformu Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, en yüksek kira bedellerine sahip İstanbul'un aksine, en yüksek yıllık kira getirisi oranı yüzde 9.33 ile Ankara'da kaydedildi. Ankara’yı Şanlıurfa ve Tekirdağ takip etti.

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın yayımladığı Eylül 2025 raporu, Türkiye'deki konut piyasasında kira bedelleri ile yatırım getirisi arasındaki farklılıkları ortaya koydu. Rapora göre, ortalama kira bedelleri en yüksek olan şehir İstanbul olsa da, yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan il Ankara oldu.

ANKARA, YILLIK GETİRİDE ZİRVEDE

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Başkent Ankara, ortalama kiralık konut fiyatının 28 bin 218 TL olduğu eylül ayında, yıllık getiri oranı (amortisman süresi) bazında yüzde 9.33 seviyesine ulaşarak Türkiye’nin zirvesine yerleşti.

Ankara'yı takip eden şehirler ise şöyle sıralandı:

Şanlıurfa: Yüzde 8.59

Tekirdağ: Yüzde 8.22

Eskişehir: Yüzde 7.81

Van: Yüzde 7.65

Rapora göre, kira getirisi en yüksek 10 şehir arasında

ayrıca Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, İstanbul ve Manisa da yer aldı. Bu veriler, düşük konut fiyatları ve yüksek kira talebi nedeniyle Anadolu ve Marmara'nın çevre illerinin, gayrimenkul yatırımında büyük metropollerin önüne geçtiğini gösteriyor.