BIST 10.888
DOLAR 41,98
EURO 48,83
ALTIN 5.359,04
HABER /  GÜNCEL

Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da

Endeksa Eylül 2025 verilerini açıkladı: En yüksek kira getirisi Ankara'da

Konut değerleme platformu Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, en yüksek kira bedellerine sahip İstanbul'un aksine, en yüksek yıllık kira getirisi oranı yüzde 9.33 ile Ankara'da kaydedildi. Ankara’yı Şanlıurfa ve Tekirdağ takip etti.

Abone ol

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın yayımladığı Eylül 2025 raporu, Türkiye'deki konut piyasasında kira bedelleri ile yatırım getirisi arasındaki farklılıkları ortaya koydu. Rapora göre, ortalama kira bedelleri en yüksek olan şehir İstanbul olsa da, yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan il Ankara oldu.

ANKARA, YILLIK GETİRİDE ZİRVEDE

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Başkent Ankara, ortalama kiralık konut fiyatının 28 bin 218 TL olduğu eylül ayında, yıllık getiri oranı (amortisman süresi) bazında yüzde 9.33 seviyesine ulaşarak Türkiye’nin zirvesine yerleşti.

Ankara'yı takip eden şehirler ise şöyle sıralandı:

Şanlıurfa: Yüzde 8.59
Tekirdağ: Yüzde 8.22
Eskişehir: Yüzde 7.81
Van: Yüzde 7.65

Rapora göre, kira getirisi en yüksek 10 şehir arasında

ayrıca Kahramanmaraş, Denizli, Malatya, İstanbul ve Manisa da yer aldı. Bu veriler, düşük konut fiyatları ve yüksek kira talebi nedeniyle Anadolu ve Marmara'nın çevre illerinin, gayrimenkul yatırımında büyük metropollerin önüne geçtiğini gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın
Ölü faylar canlandı Sındırgı için yeni uyarı geldi! Hasan Sözbilir: Bir büyük deprem daha bekleniyor
Ölü faylar canlandı Sındırgı için yeni uyarı geldi! Hasan Sözbilir: Bir büyük deprem daha bekleniyor
Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak
Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı