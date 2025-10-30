BIST 10.911
DOLAR 41,99
EURO 48,89
ALTIN 5.399,45
HABER /  DÜNYA

Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak

Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Gazze Şeridi'nin Filistin'in bir parçası olduğunu açıkladı.

Abone ol

Fransa'nın başkenti Paris'te dün başlayan "8. Paris Barış Forumu" devam ediyor.

Olmert, forum kapsamında dün düzenlenen "Ateşkesten Kalıcı Barışa: İki Devletli Çözüme Doğru" başlıklı oturuma katıldı.

Gazze'yi kontrol edecek yeni hükümetin Filistinli olması gerektiğini söyleyen Olmert, "Gazze, Filistin'in bir parçası. İsrail'in bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

Olmert, Filistin halkı için "siyasi bir ufuk" olması gerektiğini vurgulayarak "Bunun için çabalamalıyız ve buna ulaşmayı istemeliyiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor
Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı
Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Hollanda seçim sonuçlarına göre en az 4 partili kaolisyon zorunlu
Hollanda seçim sonuçlarına göre en az 4 partili kaolisyon zorunlu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi