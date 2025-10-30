BIST 10.911
DOLAR 41,99
EURO 48,89
ALTIN 5.399,45
HABER /  DÜNYA

Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti.

Abone ol

Merz, Ankara’da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı
Vodafone Business'tan KOBİ'lerin maliyetlerini düşürecek hizmet
Vodafone Business'tan KOBİ'lerin maliyetlerini düşürecek hizmet
ABD'de milyonlarca insan açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'de milyonlarca insan açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! 'Bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! 'Bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti
Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor
Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor
Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı