Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı

Amazon Türkiye'nin yaklaşık bir ay sürecek "Gülümseten Kasım" kampanyasında müşteriler, oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşama, spordan ofis ürünlerine kadar çok sayıda kategorideki indirimlerden faydalanabiliyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım'a kadar devam edecek kampanya dönemi boyunca, yüz binlerce üründe fırsatlar, avantajlı ödeme koşulları ve her güne özel flaş indirimler sunuluyor.

"Amazon'la Kafan Rahat" mottosuyla sunulan "gerçek" indirimler, teknolojiden ev yaşamına, modadan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Kampanya kapsamında, seçili ürünler ve kredi kartlarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit seçenekleri, Prime üyelerine özel hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri bulunuyor.

Kampanya boyunca Amazon Türkiye'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınan ve satıcısı "amazon.com.tr" olan seçili ürünlerde fiyatın düşmesi halinde, şirket, aradaki ücret farkını hediye kartı olarak müşterilerinin hesabına tanımlayacak.

Kampanyada tüm amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkanı bulurken, Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklardan faydalanacak.

Prime üyeleri, 37 şehirde milyonlarca ürüne herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün gibi hızlı teslimat seçenekleriyle ulaşabiliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığıyla kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini diledikleri zaman teslim alabilen üyeler için İstanbul ve Ankara'da pazar günü teslimat hizmeti de sunuluyor.

Amazon Prime üyeleri, popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, "Prime Day" ve "Prime Alışveriş Festivali" gibi kampanyalardan faydalanabiliyor. Ayrıca "Çok Al Az Öde" ile seçili market alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirimden yararlanabiliyor.

Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçları gibi özel yayınların yanı sıra birçok yerli ve yabancı "Amazon Originals" film ve dizinin de bulunduğu içerikleri izleyebiliyor.