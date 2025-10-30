BIST 10.909
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Çalışmalar sonucunda adresi belirlenen şüpheli K.U'nun, uyuşturucu maddeleri Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir adreste sakladığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 100 gram uyuşturucu ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

