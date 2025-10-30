BIST 10.911
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası forma süresi azalan Sebastian Szymanski için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 4-0'la geçen Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden önce moral depolamıştı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yakalanan ivme derbide de sürdürülmek istenirken, dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası forma süresinde düşüş yaşanan Sebastian Szymanski'nin vatandaşı futbolcu Michal Nalepa, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de daha önce Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları giymiş olan Nalepa, gazeteci Tomasz Cwiakala'ya röportaj verdi.

"KULÜPTEKİ DURUMU BİRAZ SIKINTILI"

Fenerbahçeli Szymanski'nin son durumunu değerlendiren Nalepa, "Sebastian Szymanski'nin Süper Lig'in standartlarına göre çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ancak şu anda kulüpteki durumu biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak taraftarlar, teknik direktör gibi düşünmüyordu. O gittiğinden beri biraz kenarda kaldı." dedi.

"BENİ BURADA SEVMİYORLAR"

Taraftarların Polonyalı futbolcuyu hoş karşılamadığını söyleyen Nalepa, "Genel olarak Szmanski'den hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi. Beni burada sevmiyorlar dedi." şeklinde konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

