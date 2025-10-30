Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Kuzey Marmara Otoyolu Silivri kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Abone ol
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Fenerköy mevkisinde seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen soda yüklü tıra arkadan çarptı.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Trafik Denetim Timi, kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze morga götürülürken, araçlar da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.