BIST 10.911
DOLAR 41,99
EURO 48,89
ALTIN 5.399,45
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını cevapladı. MSB'den Gazze, Suriye ve PKK'nın tasfiye süreciyle ilgili gelişmeler paylaşıldı.

Abone ol

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısında son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Gazze’de bir görev gücünün teşkiline yönelik, muhataplarımız ile yürütülen temaslar devam etmektedir. TSK olarak devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklara devam edilmekte, ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareler sürdürülmektedir.

SURİYE’DE SON DURUM

Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir.

13 Ağustos 2025 tarihinde “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye Ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye Ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askerî eğitimler icra etmeye başlamıştır.

Bununla birlikte, “Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu” ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH SÜRECİ

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.

İlgili Haberler
Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı
MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı
Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Hollanda seçim sonuçlarına göre en az 4 partili kaolisyon zorunlu
Hollanda seçim sonuçlarına göre en az 4 partili kaolisyon zorunlu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı