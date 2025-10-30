88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp

Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nden çalınan 88 milyon avro değerindeki tarihi mücevherlere hâlâ ulaşılamadı. Soygunla ilgili gözaltına alınan iki zanlı suçlarını kısmen kabul ederken, savcılık olayın daha geniş bir çetenin işi olabileceğini belirtti.

Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim sabahı Louvre Müzesi’nde gerçekleşen büyük mücevher soygununa ilişkin soruşturma sürüyor. Müzenin Apollo Galerisi’nden 'paha biçilemez' değerde dokuz parça tarihi mücevher çalınmış, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie'ye ait taç ise hasarlı halde müze dışında bulunmuştu.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, düzenlediği basın toplantısında iki zanlının gözaltına alındığını ve her ikisinin de hırsızlığa karıştıklarını kısmen itiraf ettiklerini açıkladı. Zanlılar, 'organize hırsızlık' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Savcı Beccuau, çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığını belirterek, "Umarım bir gün bu eserler yeniden Louvre’a ve Fransız halkına döner" dedi. Müze içinde bir görevlinin suça karıştığına dair herhangi bir kanıt olmadığını vurgulayan Beccuau, ancak hırsızlara dışarıdan destek veren başka kişilerin olabileceğini ifade etti.