Vodafone Business'tan KOBİ'lerin maliyetlerini düşürecek hizmet

Vodafone Business, Google Workspace işbirliğiyle hem küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijitalleşme sürecini hızlandırıyor hem de iş maliyetlerini düşürerek çalışma ortamı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin dijital yolculuklarına rehberlik eden Vodafone Business, bu kapsamda dijital iş ortaklıklarını güçlendirmeye devam ediyor.

Vodafone Business, Google ile yaptığı işbirliği kapsamında Google Workspace (GWS) paketini portföyüne ekleyerek satışa sundu.

Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler, masaüstü uygulaması indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üzerinden erişilebilen, bulut tabanlı ve işbirliğini kolaylaştıran çalışma deneyimine kavuşuyor.

Halihazırda çalışanların yüzde 64'ü yetersiz işbirliği araçları nedeniyle haftada en az üç saat kaybettiklerini, yüzde 75'i "üretkenlik mi yaratıcılık mı" ikileminde kaldıklarını ve yüzde 47'si de yaratıcı potansiyellerini zaman eksikliği nedeniyle kullanamadıklarını belirtiyor. Bu da küresel ölçekte 1.9 trilyon dolarlık verimlilik kaybına yol açıyor.

Google Workspace, tüm bu kayıpları azaltarak işletmelere zaman, verimlilik ve güvenlik avantajı sağlıyor. GWS'te, belgeler, toplantılar, e-postalar ve sohbetler tek bir ekosistemde birleştiği için zamandan tasarruf ediliyor.

Herhangi ek maliyet getirmeyen Gemini AI entegrasyonu sayesinde tekrarlayan işler otomatikleşerek, çalışanların yaratıcı ve stratejik görevlere daha fazla odaklanmasını sağlıyor.

Kullanıcı verileri, reklam ve diğer başka araçlar için kullanılmadığı için sistem, yüzde 99.9 güvenlik garantisi veriyor. Dolayısıyla Vodafone Business üzerinden güvenlik, üretkenlik ve maliyet avantajı birlikte sunuluyor.

"Güvenilir dijital çalışma ortamı ve maliyet avantajını bir arada sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümündeki önemli ihtiyaçlardan birinin güvenli, kolay erişilebilir ve üretkenliği artıran çözümler olduğunu belirtti.

Google Workspace'i Vodafone Business portföyüne ekleyerek, işletmelere tek noktadan güvenilir dijital çalışma ortamı ve maliyet avantajını bir arada sunduklarını aktaran Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, müşterimiz olan KOBİ'lerin zaman kaybını azaltmak, işlerini kolaylaştırmak ve dijitalleşme yolculuklarında onlara en yakın iş ortağı olmak. Google Workspace, kullanıcı dostu arayüzü, mobil ve masaüstü cihazlardan kolay erişim imkânı ve reklam amaçlı veri kullanılmayan güvenli altyapısıyla yeni nesil çalışma alışkanlıklarına uygun bir çözüm sunuyor."

TCL Electronics Türkiye'de üst düzey atama