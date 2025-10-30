BIST 10.911
ABD'de milyonlarca insan açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya

ABD'de Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, federal hükümetin kapanması devam ederse milyonlarca Amerikalının yakında gıda yardımına erişimini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Senatoda konuşan Schumer, kapanmanın 42 milyondan fazla Amerikalıya gıda yardımı sağlayan Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) dahil önemli sosyal programları tehlikeye attığına işaret ederek "Peki (ABD Başkanı) Donald Trump ne yapıyor? Bir sağlık krizini görmezden gelirken başka bir kriz, bir açlık krizi yaratıyor. Çok açık olalım, bunun olması gerekmiyor. Bu, Trump'ın sorumluluğunda. Her başkanın geçmişte yaptığı gibi o da SNAP yardımlarını derhal sağlayabilir." dedi.

Schumer, 2019'da Trump da dahil olmak üzere, hiçbir yönetimin kapanma sırasında programın finansmanının kesilmesine izin vermediğini vurgulayarak "Aslında, Trump kendisi o kapanma boyunca SNAP'ı finanse etti. Yani bunu yapamayacağı, parası olmadığı, bunun yasal olmadığı gibi argümanlar sadece saçmalık, çıkarcı, çirkin ve kötü niyetli." ifadelerini kullandı.

Partisinin yardımları geri getirmek ve hükümeti yeniden açmak için yasal süreçleri ilerletmeye hazır olduğunu kaydeden Schumer, "Biz Demokratlar harekete geçmeye hazırız. (Demokrat Senatör Ben Ray) Lujan'ın tasarısının kabul edilmesi için baskı yapacağız. (Senato Çoğunluk Lideri John) Thune da doğru olanı yapar ve oylamaya sunarsa tasarıya oy vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Schumer, Cumhuriyetçilere, hükümetin yeniden açılması ve yardımların devam etmesi girişimlerini engellememeleri çağrısında bulunarak "Siyasetin merhameti gölgede bırakmasına izin vermeyin. Bu açlık krizini durduralım. Bu krizi durduralım. Halkımızı besleyelim ve bu açlık krizini sona erdirelim." diye konuştu.

Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havalimanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.
Muhabir:Nuri Aydın

