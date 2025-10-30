BIST 10.911
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! 'Bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti

Süper Lig'de çok sayıda maçta görev alan hakem Zorbay Küçük, TFF'nin açıkladığı bahis oynayan hakemler listesinde yer almıştı. Bahis sebebiyle PFDK'ye sevk edilen Küçük ilk kez konuştu. Küçük, "Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis oynamadım" dedi. Küçük, kendi adıyla bahis hesabı açıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin de karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük açıklamalarda bulundu.

Küçük, başkaca konular hakkında şikayetçi olmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne başvururken, son günlerde kamuoyunda yer alan soruşturma kapsamında kendisinin ifade vermeye çağrılmasının söz konusu olmadığı öğrenildi.

"Hiçbir bahis sitesine üye olmadım"

Suç duyurusunda bulunmak üzere Adliye’ye gelen Küçük, önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, bahis iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de... Hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım. Ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum."

Hesaplardan şikayetçi oldu

Gerçekleri ortaya çıkarmak için Adliye’ye geldiğini ve gerekli işlemleri yaptıklarını belirten Küçük, "Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk. Kendi adımıza olmadığı için benim adıma TC ile açıldığı için daha ayrıntılı avukat arkadaşım anlatsın" diyerek sözlerini tamamladı.

Küçük'ün avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu ise "Burada şu an bulunmamızın amacı hem Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) korumak hem de medyada dolaşan algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki farklı bahis hesabı var. Bu, tespit edebildiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı şikayet dilekçesini verdik." diye konuştu.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, Küçük'ün hakkındaki başka konulara ilişkin avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi, başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştır. Son günlerde kamuoyunda yer alan ve hakemlerin 'bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında adı geçen kişinin ifade vermeye çağrılması söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

