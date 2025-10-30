Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı oyuncu Sevim Erdoğan'ın başına gelenler magazin gündemine oturdu. Erdoğan'ın banka hesabı eski sevgilisi Akın E. tarafından boşaltıldı. Soluğu savcılıkta alan Erdoğan, olay gününü ifadesinde anlattı.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Leman' karakteriyle tanınan Sevim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı.
Ünlü oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile yollarını ayırma kararı aldı.
Ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluşan Erdoğan, alkolün etkisiyle uyuyakaldı. Erdoğan'ın sızmasının ardından Akın E., sevgilisinin cep telefonundan banka hesabına girerek 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından telefonunu da alıp ortadan kayboldu.
Sabah'ın haberine göre; Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu.