Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı oyuncu Sevim Erdoğan'ın başına gelenler magazin gündemine oturdu. Erdoğan'ın banka hesabı eski sevgilisi Akın E. tarafından boşaltıldı. Soluğu savcılıkta alan Erdoğan, olay gününü ifadesinde anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı - Resim: 1

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Leman' karakteriyle tanınan Sevim Erdoğan, geçtiğimiz günlerde hayatının şokunu yaşadı.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı - Resim: 2

Ünlü oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı - Resim: 3

Ayrılık kararı aldığı sevgilisiyle vedalaşmak için evinde buluşan Erdoğan, alkolün etkisiyle uyuyakaldı. Erdoğan'ın sızmasının ardından Akın E., sevgilisinin cep telefonundan banka hesabına girerek 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından telefonunu da alıp ortadan kayboldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Banka hesabı boşaltıldı - Resim: 4

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. 

