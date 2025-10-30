Türkiye Eurofighter uçakları ne kadara aldı? Milli Savunma Bakanlığı fiyatı açıkladı

TÜRKİYE ve İngiltere Eurofighter Typhoon uçağı alımıyla ilgili anlaştı. Peki bu uçaklar için Türkiye ne kadar ödeme yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere'den alınacak olan Eurofighter'ların ne kadara mal olduğunu açıkladı. MSB'nin açıklamasına göre toplam maliyet üzerinden her bir Eurofighter'in fiyatı 270 milyon sterline karşılık geliyor. (310 milyon dolar)

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Toplantıdan öne çıkan İngiltere'den alım anlaşması yapılan Eurofighter'lar oldu. MSB toplantısında Eurofighter tedariğine ilişkin şu bilgiler verildi:

-"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır.





-Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir.



-MSB'nin açıklamasına göre toplam maliyet üzerinden her bir Eurofighter'in fiyatı 270 milyon sterline karşılık geliyor. (310 milyon dolar)

-Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.

FİYAT TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İngiltere Başbakanı Starmer ülkesiyle yapılan anlaşmanın toplam 8 milyar sterline (yaklaşık 10.7 milyar Amerikan doları) karşılık geldiğini kaydetmişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Daha bir yıl olmadı, İtalyanlar 24 Eurofighter için 6.5 milyar sterlin ödedi. İtalyanların 270 milyon sterlin ödediği bir uçağa biz 400 milyon vereceğiz. İtalyanlara kıyasla yüzde 48 daha fazla ödeyeceğiz. Neden?” diye sormuştu.