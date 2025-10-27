İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

STARMER, ANLAŞMANIN BEDELİNİ AÇIKLADI: 8 MİLYAR POUND

Öte yandan imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu bir paylaşımda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın bedelini de açıkladı. Starmer, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Typhoon'ların temini için Türkiye ile gerçekten büyük bir anlaşmaya imza atıyoruz. 20 Typhoon, İngiltere için 8 milyar poundluk anlaşma. Ama daha da önemlisi, Typhoon'lar bizi stratejik olarak bir araya getiriyor. Bu Typhoon'ları burada, Türkiye'de park edilmiş halde görebilirsiniz. Bu vesileyle bir araya geldiler. Birleşik Krallık için gerçekten güzel bir gün, işlerimiz için gerçekten güzel bir gün"