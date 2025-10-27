İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'nn 44 adet Eurofighter savaş uçağı alımını kapsayan anlaşmaya imza attı. Türkiye, 8 milyar poundluk anlaşma ile envanterinde Eurofighter bulunduran 10. ülke olacak.
İşte 4.5 nesil savaş uçağı kategorisinde yer alan ve yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar izi ile öne çıkan Eurofighter'ın sahip olduğu tüm özellikler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile İngiltere arasında savunma alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı.
TÜRKİYE 44 ADET EUROFİGHTER ALACAK
Taraflar, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımını kapsayan anlaşmayı resmen duyurdu. Buna göre Türkiye, İngiltere'den 20, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 olmak üzere toplam 44 adet Eurofighter Typhoon satın alacak. Anlaşma, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine yeni nesil savaş uçaklarının dahil edilmesi açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
STARMER, ANLAŞMANIN BEDELİNİ AÇIKLADI: 8 MİLYAR POUND
Öte yandan imzaların atılmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu bir paylaşımda bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın bedelini de açıkladı. Starmer, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Typhoon'ların temini için Türkiye ile gerçekten büyük bir anlaşmaya imza atıyoruz. 20 Typhoon, İngiltere için 8 milyar poundluk anlaşma. Ama daha da önemlisi, Typhoon'lar bizi stratejik olarak bir araya getiriyor. Bu Typhoon'ları burada, Türkiye'de park edilmiş halde görebilirsiniz. Bu vesileyle bir araya geldiler. Birleşik Krallık için gerçekten güzel bir gün, işlerimiz için gerçekten güzel bir gün"