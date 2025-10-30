BIST 10.911
DOLAR 41,99
EURO 48,89
ALTIN 5.399,45
HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

Ak Parti'ye geçeceği konuşulan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bu iddialara son noktayı koydu. Babacan "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. " dedi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katılan Ali Babacan burada Bakan Mehmet Şimşek'le de görüştü.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu.

Haberler.com sitesinin  Babacan'a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, DEVA Partisi liderinin "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. Üstelik, Erdoğan'da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare, veya bir değişim iradesi de görmüyorum" diyerek teklife kapıyı kapattığı öne sürüldü.

"BİZE GÖREV BİÇENLER YİNE ÇOĞALDI"

Babacan ayrıca ekonominin başına geçeceği yönündeki iddialara "Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz" diyerek yanıt verdi.

TÜM GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ RESEPSİYONA İKİSİ DE GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

MEHMET ŞİMŞEK İLE ALİ BABACAN, 29 EKİM RESEPSİYONUNDA BİR ARAYA GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt - Resim: 0

AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar ekonomiyi yöneten iki isim Ali Babacan ile  Mehmet Şimşek, resepsiyonda bir araya geldi.

Öte yandan Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında şunları kaydetmişti:

"Benim Tayyip Bey’e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam.Bizim anlaşamadığımız nokta ülkenin nasıl yönetileceği....

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Irak Ticaret Bakanı'ndan Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adımı! Türk şirketlerine ülkesinde yatırım çağrısı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Fenerbahçeli yıldız oyuncu isyan etti: ''Beni burada sevmiyorlar!''
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
88 milyon avroluk mücevherler hâlâ kayıp
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
Sındırgı'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi! Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in düzenlediği baskını kınadı
Vodafone Business'tan KOBİ'lerin maliyetlerini düşürecek hizmet
Vodafone Business'tan KOBİ'lerin maliyetlerini düşürecek hizmet
ABD'de milyonlarca insan açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'de milyonlarca insan açlık krizi tehlikesiyle karşı karşıya
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! 'Bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti
Hakem Zorbay Küçük ilk kez konuştu! 'Bahis' sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti
Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor
Çöken binanın enkazında bilirkişi heyeti inceleme yapıyor