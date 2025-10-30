DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt

Ak Parti'ye geçeceği konuşulan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan bu iddialara son noktayı koydu. Babacan "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. " dedi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katılan Ali Babacan burada Bakan Mehmet Şimşek'le de görüştü.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği konusunda tartışmalara son noktayı koydu.

Haberler.com sitesinin Babacan'a yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, DEVA Partisi liderinin "AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Mesele, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır. Üstelik, Erdoğan'da veya parti yönetiminde sorunların farkında olduklarına dair bir emare, veya bir değişim iradesi de görmüyorum" diyerek teklife kapıyı kapattığı öne sürüldü.

"BİZE GÖREV BİÇENLER YİNE ÇOĞALDI"

Babacan ayrıca ekonominin başına geçeceği yönündeki iddialara "Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz" diyerek yanıt verdi.

TÜM GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ RESEPSİYONA İKİSİ DE GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

MEHMET ŞİMŞEK İLE ALİ BABACAN, 29 EKİM RESEPSİYONUNDA BİR ARAYA GELDİ

AK Parti hükümetlerinde uzun yıllar ekonomiyi yöneten iki isim Ali Babacan ile Mehmet Şimşek, resepsiyonda bir araya geldi.