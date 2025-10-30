İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan Adem Soytekin tekrar tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin'in yeniden tutuklanması için savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.

Soytekin'in "kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı" ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı aktarıldı.

Yazıda, Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

SOYTEKİN 3 KEZ ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞTİ

Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ifadesinin alındığı aktarılmıştı.

Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtilmişti.

Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.

HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.

TUTUKLU SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.