BIST 10.888
DOLAR 41,98
EURO 48,83
ALTIN 5.359,04
HABER /  SPOR

Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Abone ol

Süper Lig'in 11. haftasında 2 dev maç oynanacak. Galatasaray ile Trabzonspor cumartesi günü, Beşiktaş ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin hakemleri belli oldu - Resim: 0

Ali Yılmaz (solda) ve Cihan Aydın (sağda) 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan önemli açıklama: "İstikrarlı bir Suriye Almanya'nın çıkarınadır"
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Casusluk soruşturmasında Nedim Şener'den Ekrem İmamoğlu'na olay soru
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
Türkiye Petrolleri'ne operasyon üst düzey isimler var! TP kimin sahibi...
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Bakan Uraloğlu "Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı" diyerek açıkladı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Karaman'da korkunç kaza! Otomobilin devrildiği kazada 1 ölü, 3 yaralı
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın
Ölü faylar canlandı Sındırgı için yeni uyarı geldi! Hasan Sözbilir: Bir büyük deprem daha bekleniyor
Ölü faylar canlandı Sındırgı için yeni uyarı geldi! Hasan Sözbilir: Bir büyük deprem daha bekleniyor
Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak
Eski İsrail Başbakanı Olmert'in Gazze çıkışı Netanyahu'yu çıldırtacak
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı
İBB yolsuzluk soruşturması: Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK'nın tasfiyesi, Gazze ve Suriye açıklaması