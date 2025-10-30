BIST 10.888
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekil kavga etti! Aralarında geçen diyaloğa bakın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'li Veli Ağbaba ile AK Parti'li Resul Kurt arasında sert tartışma yaşandı. Veli Ağbaba, SGK Başkanı'nın “emekliler geç ölüyor” demesine tepki gösterince Resul Kurt, “Sen ilkokul mezunusun ne anlarsın” dedi. Bu sözlere sinirlenen Veli Ağbaba "O ‘cahil’ lafını sana yediririm” deyinci gerilim tavan yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı komisyonda, milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

SGK TARTIŞMASI
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,  SGK Başkanı Raci Kaya’nın kurum mali dengesine ilişkin açıklamasını gündeme getirerek, “Emekliler uzun yaşadığı için batıyoruz” yorumunu eleştirdi. Bu sözlerin ardından komisyonu geren bir kavga yaşandı. 

KAVGA DİYALOGLARI
AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, SGK Başkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Bu sözlerin ardından Veli Ağbaba ile Resul Kurt arasında şu diyalog geçti:
"Açıp tutanakları bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte" dedi. Resul Kurt ise Ağbaba'ya dönüp şunları söyledi:

Veli Ağbaba : "Açıp tutanakları bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte"
Resul Kurt : "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın. Okuduğunu anlamıyorsun"
Veli Ağbaba : "Ne konuştuğunu bil, sana çok ağır cevap veririm. O 'cahil' lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma, cahil sensin utanmaz, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma"

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, tartışma sırasında milletvekillerini saygılı olmaları konusunda uyardı.

VELİ AĞBABA KİMDİR İLKOKUL MEZUNU MU?

3 Nisan 1968 yılında Malatya'da doğan Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili. Malatya milletvekili olan Veli Ağbaba, Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1989 yılı mezunu. 

 

